دافعت الفنانة فريدة سيف النصر، عن المذيعة المصرية رضوى الشربيني، مشددة على أهمية العفو عند المقدرة، مقدمة اعتذاراً للرجال بسبب تصريحات الأخيرة التي وصفتهم فيها بالخراف، وتسببت في إيقافها عن العمل وهجوم الرجال عليها.

وشاركت فريدة سيف النصر صورة للشربيني وعلقت عليها بقولها: “محترمة ومحبوبة ومش صاحبتي وماعرفهاش، وكانت بتهزر.. مثلا غلطت استظرفت، ياما ناس بتغلط أكثر من كده ليه ناخد المواضيع بقوة أكتر من حجمها العفو عند المقدرة، دي مش قضية دعارة مثلا ولو أنهم بيرجعوا!”.

وتابعت: “تعبت للي وصلت له وفاتحة بيتها، الله عفو يحب العفو يا جماعة، والنبي قال رفقا بالقوارير.. قطع العيش كبير عند ربنا والست دي مالهاش في حاجة إلا شغلها.. قولوا لا إله إلا الله وخلاص بقى بحق الله.. وأنا باعتذر بالنيابة عنها لكل الرجالة قولوا ربنا عفو”.

وكانت رضوى الشربيني قد حذفت التغريدة الأخيرة التي أثارت جدلاً كبيراً حين وصفت الرجال بالخرفان، والتي قالت فيها: “مش فاهمة ليه البنات ما تحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه”، ما دفع قناة cbc إلى الإعلان عن تحويلها للتحقيق.