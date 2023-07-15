قال الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل : أن تعليق بعض الأحذية داخل السيارة من الأمور الشركية والمتعلقة بالتشاؤم و المشابهة للكفار ، كما أضاف أن الحذاء المقلوب و حدوة الفرس التي يعلقها بعض الأشخاص علي أبواب منازلهم أو مكاتبهم ، من أجل طرد النفوس الشريرة والنحس هذا كله من وسائل الشرك بالله.

وأشار الشيخ علي أن وضع المصحف أيضاً في المكتب أو السيارة من الأفعال المحرمة والممنوعة ، لأنها تعد أيضاً من وسائل الشرك ، مضيفًا أن المصحف جُعل للقراءة والتلاوة وليس ليحفظ الأشياء ، وأكد علي أن الله هو خير الحافظين