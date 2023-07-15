قال الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل : أن تعليق بعض الأحذية داخل السيارة من الأمور الشركية والمتعلقة بالتشاؤم و المشابهة للكفار ، كما أضاف أن الحذاء المقلوب و حدوة الفرس التي يعلقها بعض الأشخاص علي أبواب منازلهم أو مكاتبهم ، من أجل طرد النفوس الشريرة والنحس هذا كله من وسائل الشرك بالله.
وأشار الشيخ علي أن وضع المصحف أيضاً في المكتب أو السيارة من الأفعال المحرمة والممنوعة ، لأنها تعد أيضاً من وسائل الشرك ، مضيفًا أن المصحف جُعل للقراءة والتلاوة وليس ليحفظ الأشياء ، وأكد علي أن الله هو خير الحافظين
حكم وضع المصحف بالسيارة لحفظها أو تعليق بعض الأحذية لدفع العين والحسد
– الشيخ د. علي بن عبدالعزيز الشبل#يستفتونك #الرسالة pic.twitter.com/MdCrnvrMz9
— قناة الرسالة (@alresalahnet) July 14, 2023
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