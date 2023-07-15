خطت أمانة المنطقة الشرقية، خطوات متسارعة للمساهمة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 عبر عقود استثمارية متنوعة الأنشطة، والتي بدورها توفر وظائف وفرص وظيفية متعددة للشباب والشابات السعوديين، إضافة إلى تنمية المنطقة سياحيا واجتماعيا واقتصاديا، ويأتي ذلك امتداد لحرص الأمانة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في التنمية والتطوير ودعم شباب الوطن.

وحققت الأمانة، إنجازات تنموية نوعية غير مسبوقة، عبر 6 آلاف عقد استثماري يساهم في تطوير المنطقة، ورفع الجذب السياحي وتحسين جودة الحياة فيها، بالإضافة إلى خلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة تصل إلى عشرات الآلاف من الوظائف المتعددة، في ظل جهود الأمانة في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الايرادات واشراك القطاع الخاص بالتنمية لتطوير الخدمات واقتصاد المدن.

وساهمت في دعم الحراك الاقتصادي للمنطقة بعقود تبلغ كُلفتها أكثر من 12 مليار ريال، وذلك بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، والوزارات، والجهات الأخرى، فيما استحوذت الدمام على أغلب هذه المشاريع، والعقود، والفرص، والاتفاقيات الاستثمارية.

وتحتضن أهم وأكبر المشاريع الاستثمارية منها، استثمار مركز الملك عبد الله الحضاري، وتطوير كورنيش الدمام، وجزيرة المرجان، والاتفاق على مشروع نوعي مع إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة للأنشطة البحرية، بالإضافة الى العديد من المشاريع الاستثمارية.