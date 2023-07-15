أوضحت الفنانة الكويتية حياة الفهد عن سبب عدم لجؤها إلى العمليات التجميلية حتي الآن ، وتفضيل احتفاظها بملامح وجهها كما هي ، دون اللجوء إلى عمل أي إجراء تجميلي لإخفاء آثار السن .

وظهرت حياة الفهد في فيديو متداول لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة : أنها لم تخضع لعمليات تجميل أبدًا ولم تفكر فيها رغم كونها تحت الأضواء.

وأشارت إلى أنها تخاف بشدة من الخضوع لتلك العمليات وتشعر بأنها ليست نفس الشخص بعد تغير الشكل، مضيفة أنها شعرت بالخوف من الخضوع لإجراء رفع الحاجب وتراجعت عن الأمر.

وقالت حياة الفهد: “أنا أخاف من العمليات وما أحب وأحس أن وجهي مو وجهي صار غير اضطريت لما الحاجب نزل أني أخد إبرتين وبعدين خفت”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو بعد الجدل الذي أثارته صورة تم تعديلها وظهرت فيه حياة الفهد بملامح مختلفة جعلت البعض يعتقد أنها خضعت للتجميل لإزالة تجاعيد وجهها .

وردت حياة الفهد على ذلك الأمر بطريقة غير مباشرة من خلال مشاركتها صورة لها بملامحها الطبيعية عبر حسابها على إنستغرام وعلقت عليها: “صُنِ النَفسَ وَاِحمِلها عَلى ما يزيِنُها تَعِش سالِماً وَالقَولُ فيكَ جَميلُ..وَلا تُرِينَّ الناسَ إِلّا تَجَمُّلاً نَبا بِكَ دَهرٌ أَو جَفاكَ خَليلُ… مسائكم جميل بذكر الرحمن أحبتي”.

واعتبر البعض أن نشر حياة الفهد لهذه الصورة بمثابة رد غير مباشر منها على الشائعات التي زعمت خضوعها لعملية تجميل شد الوجه بعد ظهور صورة لها بملامح خالية من التجاعيد

وعلقت فخرية خميس على الجدل الذي أثارته الصورة قائلة: “شفت الفيديو بإحدى الصفحات وللأمانة والله وايد اتصلوا يسألوني عن الخبر واتصلت بالأستاذة القديرة أم سوزان حياة الفهد أسلم عليها وسألتها وبنفسها والله نفت الخبر

أكدت أنها ما عملت عمليات تجميل وكل هذا فلتر وبس والله وهم قالت لي اللي باركوا لي بالعرس هذا كان من سنتين.. وسلامتكم .