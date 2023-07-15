تلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة إخطارا من قسم شرطة ١٥مايو، جاء فيه أن أمًا تتهم كهربائي بالاعتداء علي فتاتها الصغيرة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم هو كهربائي وأحد أقارب الأم، وكان يتردد علي منزلهم لإنهاء أعمال تشطيبات هناك، وفي إحدي المرات طلب من الأم الذهاب لشراء بعض المستلزمات، وعند عودة الأم وجدت الكهربائي يخرج من إحدي غرف المنزل ومعه الفتاة ويتصبب عرقا، وقررت حينها عمل بلاغ ضده.

وبسؤال الفتاة فإنها أقرت بمحاولات الكهربائي التقرب منها والاعتداء عليها جنسيا، مستغلا غياب الأم، التي كانت تتركهم معا بحجة أنه أحد أقاربهم، وقالت الفتاة أن هذا الاعتداء كان الخامس، وأن الخوف هو الذي منعها من الحديث من قبل.

وبموجبه تم القبض علي المتهم وبالضغط عليه أقر بفعلته، وقامت النيابة العامة بطلب من الطب الشرعي لفحص الفتاة، وكذلك فحص ال DNA الذي وجد علي ملابس الفتاة ومطابقته مع الحمض النووي للكهربائي،واستكمال التحقيقات.