شهدت محافظة الجيزة وبالتحديد مدينة 6 أكتوبر، قصة الثرية العربية ، حيث تعرفت على شاب يبلغ من العمر 25 عام، نشبت بينهما علاقة عاطفية، وقامت بإرسال صورًا لها في أوضاع مخلة إليه ، وبعد فترة تقدم الشاب للزواج منها، إلا أن والد الفتاة رفضه فقرر الشاب الانتقام منها.

أرسل الشاب رسائل تهديد إلى الفتاة بفضحها، وقام بإرسال صورها العارية في أوضاع مخلة لها ، مهددًا بأنه سيقوم بنشرها حال عدم إرسالها مبلغ مالي وهاتف له، وحينما تهربت الفتاة منه وأغلقت حسابها الشخصي قام بالتواصل مع شقيقتها وهددها بفضح شقيقتها إلا أن الأخيرة أبلغت والدهما؛ وقاموا بتحرير محضر في قسم الشرطة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من شخص تضمن اتهامه لشاب بابتزاز ابنته وتهديدها بصور عارية لها، وذلك إثر رفضه الزواج منها، حيث قام بإرسال تهديدات لها بفضحها بين عائلتها وأصدقائها طالبًا منها مبلغا نقديًا وهاتفًا محمولًا لعدم نشر صورها.

أوضحت التحريات الأمنية في الواقعة، وجود علاقة عاطفية بين المجني عليها والمتهم، وقام المتهم بالتقدم للزواج منها إلا أن والدها رفض ذلك، فقام بتهديدها عن طريق صور عارية في أوضاع مخلة كانت قد أرسلتها له، عبر حسابها الشخصي ثم إرسالها لشقيقتها طالبا منها 20 ألف جنيه وهاتف ماركة أيفون حتى لا يقوم بنشر الصور.

وأدلت الفتاة المجني عليها بأقوالها أمام أجهزة أمن الجيزة، حيث أقرت بوجود علاقة عاطفية بينها وبين شاب، وأنها قامت بإرسال صور عارية لها بدون ملابس وفي أوضاع مخلة، ثم تقدم للزواج منها إلا أن والدها رفض ذلك، فقام بإرسال رسائل تهديد لها عبر حسابها الشخصي وقام بابتزازها بالصور مهددًا إياها بفضحها.

وتابعت الفتاة، أنها أغلقت حسابها الشخصي للهروب منه، إلا أنه استطاع الوصول إلى حساب شقيقتها وقام بإرسال تهديدات لها عن طريق إرسال صور شقيقتها العارية لها، وطلب مبلغ 20 ألف جنيه وهاتف ماركة أيفون حتى لا ينشر الصور.

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة في الجيزة في الواقعة قرر المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية إحالة الشاب المتهم إلى الجنايات لاتهامه بتهديد الفتاة بنشر صورها العارية وابتزازها، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب إعطائه أموال، واستخدم حسابًا خاصاً بقصد إرتكاب جريمة التهديد.