حذر محامي نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بسبب كلماته ، قائلا إن منشورات ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي قد تؤدي إلى الإضرار بعائلة الرئيس جو بايدن أو تعرضها للهجوم.

واستشهد آبي لويل، أحد محامي هانتر، بتغريدات ترمب التي أدت إلى أعمال الشغب القاتلة في 6 يناير 2021 بالكابيتول هيل كدليل على قيام الرئيس الخامس والأربعين بإثارة العنف.

وكتب لويل: “هذا ليس إنذارًا خاطئًا، نحن على بعد رسالة واحدة على وسائل التواصل الاجتماعي من وقوع حادثة أخرى، ويجب أن توضحوا لترمب أن كلماته قد تسببت في ضرر في الماضي، وتهدد بفعل ذلك مرة أخرى إذا لم يتوقف”.

كما انتقد لويل، ترمب لأنه أشار إلى أن الكوكايين الذي تم العثور عليه في الجناح الغربي للبيت الأبيض ربما كان مملوكًا لهنتر بايدن، وهو مدمن مخدرات سابق كشف علنًا عن تعاطيه الكوكايين خلال فترة سابقة.

وأضاف لويل أن فريق ترمب “لا يحتاج إلى الرد”، لكنه طلب منهم إرسال الرسالة إلى ترمب وإخباره “كيف يمكن أن يؤدي تحريضه إلى إلحاق المزيد من الأذى بالناس، والتسبب في مزيد من المشاكل القانونية”.