قال عبدالعزيز الحصيني ، الباحث في الطقس، والعضو المؤسس للجنة تسميات المناخية : إن غدًا الأحد هو أول أيام جمرة القيظ، وهو النجم الثاني من الجوزاء “الهنعة” وعدد أيامه 13 يومًا؛ مؤكدًا علي أنه خلال الاستقراء المناخي يبلغ الحر أشده، ويُنصح فيه بالإكثار من ري المزروعات، ولا يُزرع فيه إلا الذرة والملوخية.

وأشار “الحصيني”، عبر حسابه على “تويتر”، أن المنزلة الرابعة من منازل الصيف في آخرها تزداد الرطوبة على السواحل، ويكثر فيه الرطب أو “البلح” أو “الخراف” خاصة آخره، وينضج فيها العنب، ويطيب أكله.

وتابع: “الحرارة في الهنعة على معظم مناطق المملكة والخليج، في الغالب تكون العظمى بين 41 و49 والصغرى بين 25 °C و34 °C، والمرتفعات الغربية والجنوبية (المصائف) في المملكة في الغالب تتراوح الحرارة العظمى بين 25°C إلى 35°C والصغرى تتراوح بين 13°C إلى 23°C، وقمم الجبال أبرد من السفوح والتهم”.

و يُتوقع الحصيني خلال الأيام القادمة، تكاثر الغيوم على المرتفعات الجنوبية والغربية، وازدياد فرصة الأمطار على الجنوبية ثم الغربية من المملكة حسب النماذج العددية للطقس، وتمتد إلى أجزاء من عمان والإمارات .