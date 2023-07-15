يعد من ضمن مهام الأغوات بالمسجد النبوي، أن كبير الاغوات يقوم يوم الجمعة والأعياد باستلام وتسليم العصا للخطيب وتبخير الروضة قبل الصلاة.

وتتضمن المهام التي يقوم بها كبير الأغوات في ذلك اليوم وضع المبخرة عند محراب الإمام؛ حيث أن هذه المهمة من قبل مائة عام حتى اليوم.

ويعتبر”الأغوات” هم فئة خاصة تقوم بخدمة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، ولفظ “آغا” أعجمي، ويستخدم في اللغات كالتركية والفارسية وغيرهما، وتستخدم هذه المفردة وجمعها “أغوات”، لهذه الفئة من الناس التي تختص بخدمة الحرمين.