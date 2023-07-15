شارك لاعب الهلال الجديد الدولي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، اليوم السبت، مرانه الأول مع الفريق، بعد ما التحق بزملائه في معسكر النمسا.

وكان نادي الهلال قد أعلن التحاق الوافد الصربي الدولي على صفوفه سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بالمعسكر الإعدادي للفريق في دولة النمسا.

وأوضح نادي الهلال، عبر بيان رسمي صادر الأربعاء الماضي، أن مراسم توقيع العقود تمت في مقر إقامة الفريق في النمسا.

ويذكر أن نادي الهلال قد أعلن تعاقده مع الدولي الصربي، سافيتش، قادمًا من صفوف لاتسيو الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023.