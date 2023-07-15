أعلنت وزارة الدفاع عن توافر أكثر من 116 وظيفة في عدة مناطق.

كما أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توافر عدة وظائف لحملة (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية)، للعمل في عدة مدن بالمملكة.

وأوضحت الخدمات الطبية أن المسميات الوظيفية التي تحتاجها تتمثل في طبيب استشاري طب طوارئ، مصور فوتوغرافي، ميكانيكي التيار المتردد، مراقب مخزون، كاتب وحدة، تقنية مصنع الطاقة، طبيب أمراض النساء والتوليد، وغيرهم.

وأشارت الخدمات الطبية أن طريقة التقديم متاحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، من خلال الدخول على الرابط التالي: هنــــــــــــا