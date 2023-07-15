قال الدكتور عامر سعد الدين طبيب نفسي أن من أكثر الأمراض التي تصيب الأطفال منذ الصغر هو مرض التروماتيز الذي يصيبهم نتيجة التعرض لصدمات كبيرة.

وأضاف سعد الدين أنه يتعرض بعض الأطفال إلى توقف بعض الأماكن في الدماغ عن النمو، نتيجة التعرض للسوشيال ميديا لوقت طويل، والتعرض لمختلف الصدمات النفسية في سن صغير.

ونوه سعد الدين عن أبرز النصائح التي يفضل إتباعها لتجنب إصابة الأطفال بالأمراض النفسية، وهي الإستماع إليهم بعد العودة من المدرسة والإطمئنان على صحتهم، مع ضرورة متابعة النمو الصحي والعاطفي وطبيعية تناولهم الطعام.

ونصح سعد الدين بضرورة التوجه إلى طبيب نفسي بمجرد ملاحظة تصرف غريب على الطفل، مع ضرورة تنمية مهاراته التي يفضلها.