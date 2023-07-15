كشفت مصادر أن المفاوضات بين النادي «الأهلي» واللاعبين الدوليين ساديو ماني ورياض محرز وصلت إلى مراحل متقدمة وإيجابية.

وأضافت المصادر أن أحد أعضاء فريق المفاوضين اجتمع مع ساديو ماني، في فترة سابقة، ضمن مرحلة المفاوضات، ليصل رد اللاعب بعدم الممانعة في تمثيل النادي بشكل رسمي، على أن تبدأ المفاوضات مع ناديه «بايرن ميونخ» الألماني للموافقة على انتقاله، والتوصل إلى مبلغ مالي يتفق عليه الطرفان.

وأوضحت المصادر أن النادي «الأهلي» يمتلك موافقة شفهية من اللاعب الجزائري رياض محرز، والذي بدوره رحّب بفكرة تمثيل النادي، بينما يبقى مصير اللاعب مرتبطاً بموافقة ناديه الإنجليزي «مانشستر سيتي» على البيع.