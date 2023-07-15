قالت وسن الزهراني بعد حصولها على أول رخصة طيران من أميركا، أنها ترى نفسها من سنوات كابتن طيران.

وأضافت الزهراني أنها اختارت مجال الطيران لأنه ممتع وواسع ويوجد به الكثير من الثقافات ويزيد من حسن التصرف والسرعة البديهة.

وأوضحت الزهراني أنها انتقلت إلى أميركا بعد الثانوية وحصلت على أول رخصة طيران، ولم يتبقى لها سوى ستة أشهر للحصول على باقي الرخص، وفقا لما ذكرته للقناة العربية.

وأشارت الزهراني بأنها لم تواجه أي صعوبة من منافسة من الرجال في المطار، بل يعتبر هذا العمل ملائم للمرأة

#نشرة_الرابعة | وسن الزهراني بعد حصولها على أول رخصة طيران من #أميركا : من سنوات وأنا أرى نفسي كابتن طيّار وسأحصل على بقية رخص الطيران خلال الأشهر الستة القادمة@captwasan pic.twitter.com/r4zqTjsGIK — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 15, 2023