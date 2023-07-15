أعلنت وزارة الرياضة اليوم السبت، عن التصنيف الإداري للأندية الرياضية للموسم الرياضي 2024- 2023.

ويعتمد التصنيف على نتائج تقييم الأندية في مبادرة الحوكمة للموسم الرياضي الماضي من الربع الأول وحتى الربع الرابع.

وجاء التصنيف الإداري الجديد للأندية الرياضية للموسم المقبل على النحو التالي:

الفئة (أ):

استمر في هذه الفئة 3 أندية، وهي كل من الاتفاق الشباب والهلال، بعد أن نجحوا في تحقيق المعايير المعتمدة في مبادرة الحوكمة الموسم الماضي، حيث ستحصل الأندية في هذه الفئة على مبلغ مالي قدره 28 مليون ريال، في حال تحقيقها المعايير المطلوبة الموسم الرياضي المقبل.

الفئة (ب):

واصلت 6 أندية من الموسم الماضي المحافظة على تصنيفها في هذه الفئة، وهي: الفيصلي، الحزم التعاون الفيحاء الفتح والنصر، مع صعود 9 أندية من الفئات الأدنى، وهي: أبها، الرياض، القادسية، العدالة، ضمك الأهلي النهضة التقدم والشعلة، ليصبح مجموع الأندية في هذه الفئة للموسم الرياضي المقبل 15 نادياً، حققوا متوسط 6 من 7 من مجموع المعايير المعتمدة في مبادرة الحوكمة الموسم الماضي، بحيث تحصل هذه الأندية على مبلغ (23) مليون ريال، في حال تحقيقها المعايير المطلوبة الموسم الرياضي المقبل.

الفئة (ج):

استمر في هذه الفئة 6 أندية من الموسم الماضي، وهي الباطن، الوحدة، الرائد، الخليج، الاتحاد، والطائي، مع صعود 16 نادياً من الفئات الأدنى، وهي العروبة، الجيل، هجر، البكيرية، الخلود، الدرعية، النجمة، أحد، الأخدود الصقر السلام، الانتصار الجبلين، الزلفي، الثقبة، ونجران، ليصبح مجموع الأندية في هذه الفئة 22 نادياً، حققوا متوسط تقييم 5 من 7 من مجموع المعايير المعتمدة في مبادرة الحوكمة الموسم الماضي، بحيث تحصل هذه الأندية على مبلغ (20) مليون ريال، في حال تحقيقها المعايير المطلوبة الموسم الرياضي المقبل.

الفئة (د):

حافظ ناديا وج والساحل، على موقعيهما في هذه الفئة، مع صعود 8 أندية من الفئات الأدنى، وهي: العين القيصومة الذهب، الوشم الصفاء طويق اللواء، والروضة، ليصبح مجموع . أندية هذه الفئة 10 أندية، حققوا متوسط تقييم 4 من 7 من مجموع المعايير المعتمدة في مبادرة الحوكمة الموسم الماضي، بحيث تحصل هذه الأندية على مبلغ (2.5) مليون ريال، في حال تحقيقها المعايير المطلوبة الموسم الرياضي المقبل.

الفئة (هـ):

10 أندية استمرت في هذه الفئة من الموسم الماضي، وهي الترجي، جدة، مضر، النجوم، الكوكب، عرعر، عفيف الريان النعيرية، والجندل، حققوا متوسط أقل من 4 من 7 من مجموع المعايير في الموسم الماضي، مع انضمام 7 أندية من الفئة (و) وهي: السر، الهداية، جبة، الجواء، النور، الخويلدية والزيتون، حققوا الشروط الأساسية لدخول مبادرة الحوكمة، ليصبح مجموع أندية هذه الفئة 17 نادياً، بحيث تحصل هذه الأندية على مبلغ (1) مليون ريال، في حال تحقيقها المعايير المطلوبة الموسم الرياضي المقبل.

الفئة (و):

وشملت بقية الأندية البالغ عددها 104 أندية التي لم تتمكن من الدخول في مبادرة حوكمة الأندية، بسبب عدم استيفائها الشروط المطلوبة للانضمام، ولن تحصل أندية هذه الفئة على أي مبالغ مالية، لكنها ستخضع لورش عمل وتدريب متواصل، تمهيداً لدخولها في التصنيف الموسم بعد المقبل 2024-2025.

تجدر الإشارة إلى أن أندية: وج، الترجي، وجدة، قد تم حرمانها من الصعود لفئات أعلى من فئاتها المعلنة أعلاه، على الرغم من حصولها على تقييم يمنحها أحقية الصعود للفئة الأعلى، وذلك بسبب ارتكابها عدداً من المخالفات، فيما سيتم تخفيض الدعم بمقدار %10% من قيمة الدعم المخصص لكل فئة للأندية التي عجزت عن الصعود لفئة أعلى.