أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، بيانا شديد اللهجة بخصوص مغرد أساء إلى المملكة العربية السعودية.

وشددت الوزارة على أنها لا تقبل الإساءة وتتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالعلاقة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك على خلفية تطاول مغرد بعبارات تسيء إلى أحد رموز المملكة، مؤكدة أنه تم إحالة الواقعة إلى جهة الاختصاص، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه من قبل الجهات المعنية.

وأكدت على المحافظة على عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.