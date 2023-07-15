أجرى لاعبو الهلال اليوم السبت الحصة التدريبية الأولى ضمن برنامج اليوم الكامل، حيث أدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في اللقاء الودي يوم أمس، صباحا، مرانا استرجاعيا، في صالة الإعداد البدني والمسبح.

وأدى بقية اللاعبون تدريبات بدنية وجري حول الملعب على سرعات مختلفة، فيما اختتم المدير الفني خورخي جيسوس المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.

وفي الفترة الثانية، تركزت الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية والفنية، وبدأ جيسوس المران باجتماع فني مع اللاعبين.

ومنح الجهاز الفني أعضاء الفريق راحة من التدريبات غدا الأحد.