اشتكى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم السابق إلى الاتحاد الدولي فيفا ضد النادي بسبب فسخ عقده من طرف واحد.

وقال موسيماني، في شكواه، أن العقد المُبرم مع الأهلي، يُفعَّل تلقائيًّا في الموسم الثاني دون الحاجة إلى توقيع عقود جديدة، أو إرسال بريد إلكتروني برغبة أي طرف في البقاء، في حال نجح الفريق بالصعود من يلو إلى روشن وهو ما حدث.

وتضمنت شكوى المدرب أنه لم يحصل على ستة رواتب شهرية الموسم الماضي، ومكافأة الصعود. ومن المنتظر أن يخاطب الاتحاد الدولي النادي الغربي بشأنها لتوضيح أسباب فسح عقد الجنوب إفريقي، بحسب الرياضية.

جاء ذلك بعد أن قاد المدرب الفريق إلى العودة لدوري روشن عقب تحقيقه لقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى الموسم الماضي.