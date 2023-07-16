قال خبير الأعطال الميكانيكية يحيى الحلوي أن تعبئة خزان الوقود بشكل كامل في فصل الصيف لم يشكل خطراً على الركاب والسيارة، نتيجة وجود أماكن للتنفس داخل خزان الوقود.

وأوضح الحلوي بأن هناك أماكن داخل خزانات الوقود تقوم بدور إخراج الهواء الزائد وتبريد الوقود، وحماية الخزان من الإنفجار، وفقاً لما ذكره لقناة الإخبارية.

وأضاف الحلوي بأنه يجب معاملة الميكانيكية كمهنة الطب والهندسة ووضع اختبارات لهم لتفادي أخطائهم الجسيمة، مشيراً بأن معظم الأعطال التي تحدث بالطرق نتيجة عدم خبرة الميكانيكي داخل الورش.

وأردف الحلوي بأنه لابد من عمل صيانة دورية للسيارة حفاظا على سلامتها وسلامة الأسرة بداخلها.