أثار مشروب جديد يتهافت عليه الأطفال في الولايات المتحدة بكثافة منذ أن أطلقه عدد من المشاهير قلق الخبراء نظراً إلى ما يحتويه من كميات عالية جداً من الكافيين.

وأطلق نجما “يوتيوب” الشهيران الأميركي لوغان بول والبريطاني “كيه إس آي” مشروب “برايم” عام 2022 يحتوي على مادة الكافيين، كما أطلق صنفاً ثانياً هذه السنة يسمى “برايم إنرجي”.

وتحتوي عبوة واحدة من مشروب برايم إنرجي على 200 ميلّيغرام من الكافيين، أي أكثر بكثير من الميلّيغرامات الـ30 التي تحويها عبوة كوكاكولا، والـ80 ميليغراماً في عبوة “رِد بول”.

وتنتشر عبر “تيك توك” مقاطع فيديو يظهر فيها أطفال وهم يحملون بفخر العبوات الشهيرة على وقع موسيقى مع عبارة “حصلنا على برايم يا رفاق” (we got Prime, boys).

وقالت الأكاديمية الأميركية للطب النفسي للأطفال والمراهقين أن الأطفال دون 12 عاماً يجب ألا يستهلكوا الكافيين إطلاقاً. أما بالنسبة إلى أولئك الذين تراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً، فيُنصَح بحد أقصى هو 100 ميلّيغرام يومياً أي نصف عبوة من “برايم إنرجي”.

وأضافت أن الإفراط في تناول الكافيين يتسبب في تقيؤ الطفل أو ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في ضربات القلب، وفقًا للأكاديمية. وقد يكون البعض أكثر تأثراً بهذه المادة من البعض الآخر.