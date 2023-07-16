تحدثت الفنانة دينا حايك عن شيرين عبد الوهاب وصوتها، مبينة أن صوت الأخيرة أفضل من صوتها.

وقالت دينا حايك في تصريحات تليفزيونية: شوفت محبة كتير وحسيت إن في الفن والحياة بصمة محبة، وبشكر ربنا ومش عايزة أكون مشهورة ولا نجمة صف أول والعالم ما يحبني.

وعن شيرين عبد الوهاب ورأيها في صوتها، علقت حايك: صوتها أحلى من صوتي، وصوتها بيأثر عليا.. وبحب صوت نانسي عجرم في هإحساس، ولكنها ما سألت عليا في مرضي.. واتعلمت إني اخد حقي من الحياة.

وأوضحت دينا حايك عن تجربتها في الحب ومواصفات زوجها المستقبلي، قائلة: ولا مرة أعجبت براجل، وبشوف الراجل لما يقتحم حياتي، وأحب لا يكون راجل نكدي أو بشع ومعنديش مانع إنه يكون متوسط الحال، وفي وقت مرضي حبيت يكون في حبيب، وأنا ست واقعية زيادة عن اللزوم ومش بعيش بالأحلام.