ثار بث مباشر لقناة تليفزيونية جدل واسع بعد ظهور فتاة مع لاعب كرة أوليمبي يشاهدان مباراة نهائي كأس العرش بين الرجاء ونهضة بركان.

وظهرت الفتاة عبر القناة الرياضية برفقة لاعب المنتخب الأوليمبي اسامة ترغالين الذي حضر إلى المدرجات لمساندة الرجاء .

وشعرت الفتاة بصدمة وقامت بتغطية وجهها عندما ظهرت عبر البث المباشر ، حيث أن أسرتها لم تعلم بحضورها في المدرجات برفقة اللاعب لمشاهدة المباراة.

كان نهضة بركان حقق كأس العرش المغربي، بعد فوزه على الرجاء بنتيجة هدف دون رد، مساء أمس السبت على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.