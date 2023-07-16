أكد الملياردير الأميركي إيلون ماسك إن التدفق النقدي لتويتر لا يزال سلبياً بسبب انخفاض عائدات الإعلانات بما يقرب من 50% فضلاً عن عبء الديون الثقيل.

وقال ماسك في تغريدة على “تويتر”: “نحتاج إلى الوصول لتدفق نقدي إيجابي قبل أن نحظى برفاهية أي شيء آخر”.

يذكر ا أن إجراءات خفض التكاليف الصارمة منذ استحواذ ماسك على تويتر في أكتوبر الماضي لم تكن كافية وحدها لتحويل التدفق النقدي للمنطقة الإيجابية، كما أنها أن عائدات إعلانات تويتر ربما لم تتعافى بالسرعة التي تحدث عنها ماسك في مقابلة مع “بي. بي. سي” في أبريل عندما قال إن معظم المعلنين عادوا إلى الموقع.