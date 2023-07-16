يسعى نادي الخليج إلى ضم اللاعب الصربي دوشان تاديتش، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

وقال للصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، إن الخليج من بين الأندية المهتمة بالتعاقد مع تاديتش، بعدما أصبح متاحًا كلاعب حر منذ مغادرته أياكس الهولندي.

وأضاف “رومانو”، أن الخليج قدم عرضا رسميا لتاديتش، الذي يجيد اللعب بمركزي الوسط الهجومي ورأس الحربة، مشيرا إلى أن اللاعب الصربي يملك أيضًا عرضا من بيشكتاش التركي.

ويذكر أن تاديتش صاحب الـ34 عاما لم يحسم حتى الآن، قراره النهائي بشأن مستقبله والوجهة المقبلة له بالانتقالات الصيفية الحالية.