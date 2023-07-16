ينوي نادي العربي القطري تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ضد نادي الشباب على خلفية عدم التزام الأخير بسداد الدفعتين المتبقتين من عقد الجابوني أرون بوبيندزا.

وخاطبت إدارة العربي القطري نظيرتها في إدارة الشباب بشأن تسديد الدفعتين الثانية والثالثة والبالغة 2 مليون و500 ألف دولار المتبقية من قيمة عقد المهاجم الجابوني، خصوصا وأن الدفعة الثانية وقدرها “2 مليون دولار ” كان من المفترض تسديدها مطلع يوليو الجاري، لكن الإدارة الشبابية طلبت تأجيل تسديد الدفعة الثانية مع الالتزام بسداد الدفعتين بعد شهرين، وهو ما رفضه مسؤولي النادي القطري الذين اصروا على سداد الدفعتين الأخيرتين معا ، بحسب الإخبارية.

وشرعت إدارة النادي القطري في اعداد مذكرة تتضمن كل التفاصيل الخاصة بصفقة اللاعب الجابوني، تمهيدا لإرسال شكوى الى “فيفا” للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب.

يذكر أن الجابوني بوبيندزا انتقل إلى صفوف الشباب في أغسطس 2022 لمدة 3 أعوام قادما من العربي القطري، وأمضى مع الشباب موسما واحد، قبل ان يتم بيع عقده إلى سينسيناتي الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.