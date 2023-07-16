لم يسلم الفنان المصري محمد هنيدي من الأخبار التي تتحدث عن وجود خلافات بينه وبين “الزعيم” عادل إمام بسبب غضب الأخير من رفض هنيدي العمل معه في أحد الأفلام مما تسبب في حساسية شديدة بين الثنائي خاصة أن بداية مشوار محمد هنيدي في السينما جاءت من خلال فيلم “بخيت وعديلة” مع عادل إمام.

وتحدث محمد هنيدي مؤخراً عن الأمر، ليكشف عن مفاجآت بالجملة، أبرزها رفضه بالفعل العمل مع عادل إمام في أحد الأفلام. لكنه روى ما حدث بالتحديد، حيث أكد أن الفيلم عُرض عليه بعد نجاح “بخيت وعديلة”، لكنه وجد أن الدور لا يناسبه.

فما كان من هنيدي إلا أن أخبره أن الدور لا يعجبه وهو ما تقبله عادل إمام بصدر رحب، بحسب هنيدي.

وقال هنيدي أن العلاقة بينهما استمرت جيدة للغاية بعد هذا الموقف، مشيراً إلى كونه يرتب من أجل الذهاب إلى “الزعيم” والجلوس معه قريباً من أجل الاطمئنان عليه.