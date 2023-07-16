كشفت دراسة جديدة أن 53 دولة أبلغت عن انخفاض عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال، ومن أكثر تلك الدول تراجعا أستراليا، أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث بلغت نسبة الانخفاض 50-60%.

وقال الدكتور باباك أشرفي من Superdrug Online Doctor إن خصوبة الذكور تنخفض بشكل حاد، خاصة بين سن 40 و45 عاما، غير أن باباك يجد أن هناك عوامل أخرى يمكن أن تجعل الرجال الأصغر سنا معرضون لمشاكل الخصوبة وحتى العقم، بحسب روسيا اليوم.

وأوضح الدكتور باباك: “أظهرت الدراسات أن التوتر المتكرر يجعل الرجال أكثر عرضة لانخفاض هرمون التستوستيرون، وإنتاج غير طبيعي للحيوانات المنوية، وانخفاض عدد الحيوانات المنوية وانخفاض حركية الحيوانات المنوية”، مبينا أن المشاكل الاقتصادية والمعيشية المتردية أيضا من الممكن أن تؤثر في خصوبة الرجال.

وأضاف المختص أن للوزن دور في هذه المعضلة، مبينا ف

إن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم يعد من أسباب انخفاض عدد الحيوانات المنوية، أو تراجع جودتها وحركتها، وأيضا يؤثر تناول الكحول على مستويات الهرمونات ويثبط وظيفة الخصيتين.

وأشارت دراسات عديدة إلى إن التدخين لا تقتصر مضاره على الرئتين، إنما يتسبب كذلك في انخفاض حجم السائل المنوي وعدد الحيوانات المنوية”، وفقا للدكتور باباك.