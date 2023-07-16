دخل نادي الرياض في مفاوضات جادة للتعاقد مع اللاعب الإيطالي لورينزو إينسيني، الجناح الأيسر لنادي تورونتو .

وأفادت مصادر صحفية بأن نادي الرياض قدّم عرضًا رسميًا للاعب للتفاوض معه وضمه لصفوف فريقه.

وكان نادي الرياض قد حدد موقفه من العرض الذي قدمه النادي الأهلي بشأن لاعب الفريق الأول لكرة القدم، محمد الشويرخ.

ورفض الرياض عرض الأهلي المقدر بـ 5 ملايين ريال، وطلب رفع قيمة عرضه بشأن اللاعب.

يُذكر أن إينسيني شارك في جميع المراحل السنية في المنتخب الإيطالي، ولعب مع منتخب إيطاليا تحت 20 سنة، لكنه استدعي لأول مشاركة دولية مع المنتخب الإيطالي في 14 أغسطس 2013، أمام المنتخب الأرجنتيني و انتهت بهزيمة منتخب إيطاليا بهدفين مقابل هدف.