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  • ريما العنزي: في تركيا يمشون وينادوني جورجينا زوجة رونالدو .. فيديو

ريما العنزي: في تركيا يمشون وينادوني جورجينا زوجة رونالدو .. فيديو

منذ 33 دقيقة
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ريما العنزي: في تركيا يمشون وينادوني جورجينا زوجة رونالدو .. فيديو
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ظهرت ريما العنزي التي حظيت على شهرة كبيرة في منصات التواصل الاجتماعي ولقبت بجورجينا رودريغيز نظرا للتشابه الكبير بينها وبين حبيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جورجينا رودريغيز في تركيا بينما يناديها البعض جورجينا.

الفتاة التي اشتهرت بسبب ملامحها المتقاربة بشكل كبير مع صديقة نجم النصر، أثارت تساؤلات المارة حيث جاءت وهي تسير في شوارع تركيا بينما يناديها البعض بجورجينا رودريغيز زوجة رونالدو.

وتفاعلت العنزي ضاحكة مع من يقوم بمناداتها بجورجينا قائلاً:” لا لا ماني جورجينا، ماني زوجة رونالدو.”

واستمر بعض المارة في سؤالها هل هي جورجينا زوجة كريستيانو رونالدو، بينما هي تقوم بتسجيل مقطع فيديو .

وتمتلك ريما العنزي تفاصيل تشبه كثيرًا تفاصيل جورجينا رودريغيز، فتميل بشرتها إلى السمار وتمتلك عينان واسعتان ووجه مدور، إضافًة إلى قامة طويلة وجسد رشيق.

والجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تثير بها العنزي جدلاً واسعًا بسبب تشابها الكبير بجورجينا.

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