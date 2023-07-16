دخل لاعب برشلونة الإسباني رافينيا دياز ضمن اهتمامات نادي الهلال؛ وذلك للتوقيع معه وضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأفادت مصادر صحفية بأن نادي برشلونة ينتظر عرضًا رسميًا من الهلال، وسينظر له في حال وصوله 40 مليون يورو.

وكانت مصادر صحفية أكدت في وقتٍ سابق أن إدارة نادي الاتحاد قدمت عرضًا للنجم البرازيلي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يُذكر أن نادي برشلونة الإسباني تعاقد مع النجم الدولي البرازيلي رافينيا، في يوليو 202‪2 بعقد حتى عام 2027، قادماً من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، الذي لعب له موسمين.