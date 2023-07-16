أثار شاب قام بتوثيق تجربته لشرب زجاجة ماء تحتوي على حبيبات من الذهب ويبلغ سعرها 500 ريال ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي .

وظهر الشاب الذي قام بشراء زجاجة من المياه تحتوي على حبيات الذهب وهو يقول :” الزجاجة هذي يوم طلبناها صار فيه حالة استنفار شوي، بحكم أنه ليس من المنطق طلبها واليوم نجربها .”

وقام بتجربتها عبر مقطع فيديو قام بتوثيقه ليعرف الفرق بينها وبين المياه العادية؛ ليكتشف أنه لا يوجد فرق، قائلاً :” طعمها موية وين راحت الـ 500 ريال .”

وانهالت تعليقات رواد مواقع التواصل على المقطع الذي أثار ضجة واسعة، حيث جاء من بينها تليق لشخص يقول : “وش يسوي الذهب ببطنه” .