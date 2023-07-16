تعد الساركوما من السرطانات غير المعروفة؛ حيث وجد استطلاع حديث أن 90% من الناس لم يكونوا على دراية بما هو السرطان، وعادة ما يتم تقسيم الساركوما إلى فئتين – الأنسجة الرخوة والعظام – ويمكن أن تؤثر الساركوما على أي جزء من الجسم.

وأوضحت الدكتورة سوريل بيكلي، مديرة الأبحاث والسياسات ودعم ساركوما المملكة المتحدة: “الساركوما هو نوع نادر من السرطان يمكن أن يصيب أي جزء من الجسم، في الداخل أو الخارج، بما في ذلك العضلات والعظام والأوتار والأوعية الدموية والأنسجة الدهنية”.

وأضافت: “نحن نعلم أن حوالي 15 شخصا يتم تشخيص إصابتهم بسرطان الساركوما يوميا في المملكة المتحدة. ويمكن أن يؤثر على أي شخص، في أي عمر، ومن الضروري أن يتعرف اختصاصيو الرعاية الصحية على علاماته وأعراضه”، فيما هناك أربع علامات يمكن أن تظهر بعد تناول الطعام: آلام في المعدة، الشعور بالمرض، فقدان الشهية، الشعور بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الطعام.

وتابعت بيكلي: “يمكن لبعض أشكال الساركوما المعروفة باسم ورم اللحمة المعدية المعوية، أو GIST، أن تبدأ في الجهاز الهضمي. ومع هذا النوع من الساركوما، غالبا ما يعاني الأشخاص من أعراض مثل التعب وفقر الدم وفقدان الوزن والشعور بالغثيان أو عدم الراحة حول معدتهم”.