بدأت أعمال الحفر والإنشاء في مشروع فندقي تجاري بتصميم مميز في ⁧‫شارع سلطانة‬⁩ في المدينة المنورة يتكون من 7 أدوار.

ويشمل المشروع إنشاء فندق ‘5 نجوم’ يضم أكواريوم محاط بعدد من أشهر العلامات التجارية العالمية والمطاعم والمقاهي.

ويمتد الشارع من إشارة تقاطع مكتبة جرير – مسجد القبلتين وحتى نفق المناخة المؤدي الى طريق قربان يعتبر الشريان الرئيسي بالمدينة المنورة حيث يربط جنوب المدينة متجها شمال شرق بمركزها الحرم النبوي الشريف.

وكما هو معروف بأن شارع سلطانة يضم أكثر من 4 مقاهي يجتمع فيها الأصدقاء لتمضية أوقات جميلة ورائعة على كأس من الشاي أو القهوة، إلى جانب المطاعم والمحلات والمراكز والمجمعات التجارية .