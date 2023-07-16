أزاحت شركة Ineos Automotive الانجليزية، الستار عن نسختها الجديدة اينيوس جرينادير كوارترماستر، والتي تستند إلى محركات BMW، وتأتي هذه النسخة باطلالة مميزة تنتمي إلى شاحنات البيك اب، والتي تتميز بأداء قوي على الطرق الوعرة.

وتوفر شركة ينيوس اوتوموتيف خيارين من المحركات والتي تأتي من طراز BMW، الاول B58 يمكنه انتاج قوة اجمالية قدرها 282 حصانا، و 450 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، والثاني B57 ديزل بقوة اجمالية قدرها 245 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 550 نيوتن/متر.

وتستخدم جميع اصدارات النسخة اينيوس جرينادير كوارترماستر تقنية الدفع الرباعي للعجلات، بينما تستمد أوامر الحركة بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 8 سرعات، مع القدرة على الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تتراوح بين 8.8 و 9.8 ثانية.

وتستطيع الشاحنة اينيوس جرينادير كوارترماستر سحب حمولة بوزن يصل إلى 3.500 كيلوجرام، بينما تأتي السيارة بمساحة تخزين خلفية مع مفهوم ثنائي الابواب، والكثير من الدعامات الأمامية والخلفية، وحومة من حساسات الحركة، بالاضافة إلى قفل تفاضلي مركزي، ومكابح بريمبو، وعدد من وسائل دعم قائد المركبة.