أعلنت مدينة الملك عبدالله الطبية (عضو التجمع الصحية بوزارة الصحة)، عن فتح باب التوظيف للسعوديين على وظيفة أخصائي .
وأوضحت المدينة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:
1- أخصائي تقنية الأشعة التداخلية.
2- أخصائي تقنية الأشعة النووية.
3- أخصائي علاج طبيعي تأهيل الأورام.
4- أخصائي مختبر في الخلايا الجذعية.
5- أخصائي مختبر في المختبر الجزئي.
6- أخصائي مختبر في مختبر الوراثة الخلوية.
7- أخصائي تخدير.
8- أخصائي صحة الفم والأسنان
9- أخصائي تقنية القلب عام.
10- أخصائي الحماية من الإشعاع.
11- أخصائي تقنية الأشعة السينية.
12- أخصائي علاج طبيعي تأهيل القلب
13- صيدلي.
وأفادت بأن التقديم متاح الآن عبر الموقع الرسمي لمدينة الملك عبدالله الطبية.
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