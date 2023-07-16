تعتبر فورد 2024 F150 احدى أفضل الشاحنات البيك أب في سوق المملكة، حيث تتميز بأداء قوى من خلال عدد كبير من المحركات المتاحة للاختيار بينها مع توفر طراز هجين .

وتستمد السيارة قوتها من عدد من المحركات، الأول بسعة 3.5 لتر تيربو، بعدد 6 اسطوانات، وعزم 677 نيوتن / متر، القير اوتوماتيك 10 سرعات.

وتتميز فورد شاشة للترفيه 12 بوصة عجلة القيادة متعددة المهام مرآة الرؤية الخلفية ، التعتيم التلقائي • مساعد ما قبل الاصطدام مع الكبح التلقائي في حالات مكيف ثنائي المنطقة الطوارئ نظام الاستشعار العكسي حزمة الكاميرا بزاوية 360 درجة .

وظهرت 2024 F150 الجديد لأول مرة بدون تمويهات بتصميم أنيق وعصري، إلى جانب العديد من وسائل الترفيه المختلفة ويعد نظام المعلومات والترفيه 4 Ford Sync أحد أكثر الأنظمة ثراءً بالميزات وسهولة الاستخدام في السوق اليوم.

وتتوفر السيارة في المملكة بالأسعار الآتية :

يبدأ سعر السيارة من 179,000 ريال، وسعر فورد 2024 F150 غمارتين XL يبدأ من 192,000 ريال، بينما سعر فورد 2024 F150 لاريات يبدأ من 268,000 ريال .