وجه خبير الفلك والأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، رسالة قوية لمن يجلس وينتظر الوظيفة تأتي له ويتسائل متى تأتي النقود .

وقال الزعاق في مقطع فيديو ظهر من خلاله:” يقول أعيش طول عمري طفران متى يصير عندي فلوس وهو يجلس، أقول له قوم انفض العجز واطلع اشتغل البلد بها فرص كثيرة اطلع انفع نفسك .”

وأضاف:” الواحد يجلس بالبيت ٢٤ ساعة، ويسأل عن الوظيفة، الرجال يجون لحد عندك بالبلد يشتغلون لأن بها فرص، قوم انفض العجز، المحلات لا تعد ولا تحصى اشتغل بأقل الفلوس، حتى لو ما يجيك إلا خبرة اشتغل .”