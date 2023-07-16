تغنت الصحف العالمية بالدوري السعودي ونجاحه في مواصلة السعي لاستقطاب نجوم عالميين للوصول بدوري المحترفين إلى قمة العلا.

وأشادت صحيفة “ذا ايكونوميست” بالدوري السعودي مؤكدة أنه أصبح حديث العالم أجمع حيث أنه هز الاقتصاد الرياضي الأوروبي بشكل صادم للأوروبيين.

وكان للزعيم الهلالي حظاً واسعاً في الصحافة العالمية التي تكتب عن بطولاته بسبب مواصلة سعيه وعقد عزمة للتعاقد مع أفضل اللاعبين الأجانب في العالم، واستقطاب أبرز نجوم كرة القدم .

والجدير بالذكر أن الدوري السعودي يضع عينه على جذب مزيد من المستثمرين العالميين لتعزيز قوة دوري المحترفين أكبر بطولة لكرة القدم في البلاد، ويأتي ذلك ضمن خطة المملكة الاستراتيجية الكبرى التي بدأت باستقطاب كوكبة من نجوم الرياضة العالميين في أوروبا.