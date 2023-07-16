أعلن النادي الأهلي، اليوم الأحد، قائمة اللاعبين المغادرين للمعسكر الخارجي والذي سيقام في النمسا استعداداً لمنافسات الموسم الجديد 2024-2023.

وشهدت القائمة غياب المحترف السوري عمر السومة، حيث ضمت (6 لاعبين أجانب) وهم : إدوارد ميندي، جاني أليوسكي، رياض بودبوز، مودو بارو، ماركوس أمارال، روبيرتو فرمينو.

وضمت القائمة 27 لاعب محلي وهم : عبدالرحمن الصانبي، عبدالله عبده، محمد الربيعي، بندر الشمراني، عبدالله مسعود، علي مجرشي، ريان حامد، مناف أبويابس، عبدالباسط هندي، فيصل الصبياني، فهد حمد، إبراهيم الزبيدي، أحمد النخلي، عبدالرمن الحمياني، أيمن فلاته، عبدالكريم دارسي، زياد الجهني، علي الأسمري، عبدالله عطيف، ياسين الزبيدي، محمد المجحد، عبدالله المقرن، فهد الرشيدي، سميحان النابت، مراد خضري، حسن العلي، هيثم عسيري.