قدمت مدينة الملك سعود الطبية خدماتها لأكثر من 80 ألف مستفيد من أقسام الطوارئ بالمستشفى العام، ومستشفى الأطفال، والنساء والولادة، خلال النصف الأول من العام الميلادي الحالي.

وأكدت المدينة أن عدد الزيارات لطوارئ المستشفى العام تجاوزت 47 ألف زيارة، بينما بلغت زيارات قسم الطوارئ بمستشفى الأطفال قرابة 25 ألف زيارة، بالإضافة إلى أكثر من 8 آلاف زيارة لطوارئ النساء والولادة.

وأشارت إلى جاهزية أقسام الطوارئ لاستقبال مختلف الحالات، حيث يتوفر بها أحدث التجهيزات الطبية، والكوادر المؤهلة على التعامل مع الحالات الطارئة, وفق أعلى معايير الرعاية الطبية.