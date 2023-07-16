انتشر موقع فيديو لظابط أثناء تأدية عمله، قام بإيقاف سيارة كانت تقود بسرعة عالية، وتفاجئ الظابط أن من بالسيارة هو نائب رئيس المقاطعة.

وبرغم معرفته بأنه نائب رئيس المقاطعة، اتخذ ضده الإجراءات اللازمة، حيث قام بالتحقق من أوراقه، ثم حدد موعد للمحاكمة، وحرر مخالفة ضده.

وبحسب الظابط فقد أكد أن السيارة سجلت سرعة ٩٦ ميل، في منطقة مقدر لها السير علي سرعة ٣٥ ميل فقط، وتلقي نائب الرئيس المخالفة بكل احترام وتقدير لعمل الظابط.