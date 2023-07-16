دشّنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة للحدائق بوكالة التشغيل والصيانة، حديقة الربوة العامة بمخطط الربوة بمكة المكرمة، وذلك ضمن اهتمام الأمانة بالمشروعات التنموية والتطويرية كافة التي تنفذها بمواقع مختلفة.

وتُسهم مشاريع إنشاء الحدائق العامة بمكة المكرمة في جودة الحياة وتوفير خيار إضافي في منظومة متنفسات المنطقة، وتعزيز جهود إنشاء شبكة من حدائق الأحياء والحدائق والمنتزهات العامة، والتوسع في إنشاء المساحات الخضراء المخدومة بشبكات ري متطورة لتوفير بيئة نظيفة في المدينة المقدسة.

وتبلغ المساحة الكُلية لحديقة الربوة الجديدة 8 آلاف متر مربع، وقد تم تنفيذ الحديقة من خلال تطبيق معايير التصميم الشامل للحدائق العامة، حيث تشتمل على مناطق خضراء، وملعب متعدد الأغراض، وملعب لكرة القدم، ومنطقة ألعاب، ومظلات للجلوس، ودورات مياه، كما تم مراعاة متطلبات ذوي الإعاقة، وتنفيذ المنحدرات الخاصة بهم، والتي تتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ورُوعي في التصميم تعزيز عوامل الأمان، عن طريق توفير عدد من العوامل الهامة لضمان أمن وسلامة الأطفال ومرتادي الحديقة.

الجدير بالذكر، أن أمانة العاصمة المقدسة تولي الحدائق والمنتزهات العامة عناية كبرى لما لها من أهمية في تنقية وتلطيف الأجواء وإضفاء المزيد من المظاهر الجمالية، حيث يتجاوز إجمالي عدد الحدائق بمكة المكرمة (300) حديقة، وهي منتشرة في مختلف الأحياء والمخططات السكنية ومجهزة ومهيأة لاستقبال زوارها، بالإضافة إلى ملاعب كرة القدم والطائرة والتنس وممرات المشاة التي صممت وفق أعلى المعايير الهندسية وجميعها تم تجهيزها بأحدث التجهيزات.