أعلنت جامعة حفر الباطن اليوم الأحد عن مواعيد استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1445 هـ، والتي ستكون في الفترة من يوم الاثنين 29 ذو الحجة 1444هـ ويستمر حتى يوم السبت 04 محرم 1445 هـ.

وأفادت الجامعة بأن جميع طلبات الالتحاق ستكون عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة، وأن القبول سيتم وفق الشروط التي أعلنتها الجامعة وهي أن يكون الطالب سعودياً أو من أم سعودية، وأن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية السعودية أو ما يعادلها في العام الحالي أو الأربع سنوات الماضية أي من عام 1439/1440هـ فما فوق للتقديم.

وأوضحت أنه يشترط لقبول طلاب المنح الداخلية من غير السعوديين من النازحين أو جنسيات أخرى أن يكون لديه إقامة سارية المفعول خاصةً به، مشيرة إلى أن قبول هذه الفئة من الطلاب يتم حسب المقاعد المتاحة لكل جنسية بعد موافقة وزارة التعليم.

وأكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور محمد القحطاني على أهمية متابعة المتقدم للبوابة لمعرفة ما يستجد من تعليمات ونتائج تتعلق بالقبول، وأنه في حال الترشيح لقبول الطالب لرغبة أقل من الرغبة الأولى وقام بإنهاء إجراءات القبول الإلكتروني خلال المدة المحددة سيقوم النظام آلياً بإدخاله في المنافسة للرغبات الأعلى في كل الدفع التالية، بشرط أن يكون مستوفياً لشروط المنافسة تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

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