أعلنت جامعة حائل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل اليوم الأحد باستقبال طلبات المتقدمين على درجتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي المقبل 1445هـ، والذي يستمر حتى 2 من شهر محرم 1445هـ، الموافق 20 يوليو 2023م، عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.
وأوضحت الجامعة أن عملية القبول تتم حسب نوع الشهادة الثانوية والنسبة الموزونة وبناءً على ذلك تظهر الرغبات للمتقدمين الذين عليهم تحديد الرغبات حسب الأولية، ويمكنهم تعديل رغباتهم حتى موعد إغلاق بوابة القبول المحدد.
ولفتت إلى أنه سيتم إشعار المقبولين بنتيجة القبول يوم الخميس 9 محرم 1445هـ، الموافق 27 يوليو 2023م، وذلك من خلال الرسائل النصية على رقم الهاتف المحمول للمتقدم المدوّن في البيانات الأساسية.
وشددت على ضرورة دخول الطلبة المقبولين على حساباتهم بعد إعلان نتائج القبول عن طريق الدخول إلى بوابة القبول الإلكترونية بموقع الجامعة لتأكيد القبول خلال الفترة المحددة.
وأكدت أنه في حال عدم تأكيد المتقدم للقبول سوف يتم استبعاده ويعد قبوله ملغياً، منوهة أن آخر موعد لتأكيد القبول سيكون يوم الأحد 12 محرم 1445هـ، الموافق 30 يوليو 2023م.
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