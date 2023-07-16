أعلنت جامعة حائل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل اليوم الأحد باستقبال طلبات المتقدمين ‏على درجتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي المقبل 1445هـ، والذي يستمر حتى ‏‏2 من شهر محرم 1445هـ، الموافق 20 يوليو 2023م، عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.‏

وأوضحت الجامعة أن عملية القبول تتم حسب نوع الشهادة الثانوية ‏والنسبة الموزونة وبناءً ‏على ذلك تظهر الرغبات للمتقدمين الذين عليهم ‏تحديد الرغبات حسب الأولية، ‏ويمكنهم تعديل رغباتهم حتى موعد إغلاق ‏بوابة القبول المحدد.

ولفتت إلى أنه سيتم إشعار ‏المقبولين بنتيجة القبول يوم الخميس 9 ‏محرم 1445هـ، الموافق 27 يوليو 2023م، ‏وذلك من خلال الرسائل النصية على رقم ‏الهاتف المحمول للمتقدم المدوّن في البيانات ‏الأساسية.‏

وشددت على ضرورة دخول الطلبة المقبولين على حساباتهم بعد إعلان نتائج القبول ‏عن طريق الدخول إلى بوابة القبول الإلكترونية بموقع الجامعة لتأكيد القبول خلال ‏الفترة المحددة.

وأكدت أنه في حال عدم تأكيد المتقدم للقبول سوف يتم استبعاده ويعد ‏قبوله ملغياً، منوهة أن آخر موعد لتأكيد القبول سيكون ‏يوم الأحد 12 محرم 1445هـ، ‏الموافق 30 يوليو 2023م.‏