أثارت وزيرة التعليم البريطانية جيليان كيجان غضب واسع بين مدراء المدارس بعد تصريح لها بأن المدراء يجب عليهم إجبار الطلاب على الذهب إلى المدرسة، حتى لو اضطر الأمر للذهاب إلى منازلهم.

وكانت جيليان قد قالت في تصريح لها :” أن من مسؤوليات مدراء المدارس أن يجبروا الطلاب الذين يغيبون عن المدرسة حتى لو اضطر الأمر للذهاب إلى منازلهم وإيصالهم إلى المدرسة بسياراتهم.”

وجاء ذلك بعد ارتفاع مستويات الغياب في المدارس لمرحلة الأزمة حيث كشفت الأرقام الأخيرة أن 125 ألف طالب يقضون وقتًا خارج الفصول الدراسية أكثر من الوقت الذي يقضونه في المدرسة.

يُذكر أن جيليان هي سياسية وسيدة أعمال بريطانية، تشغل حاليًا منصب وزير التعليم، وشغلت في السابق منصب وكيل وزير إفريقيا في عام 2022 ووزيرة الدولة للرعاية والصحة العقلية بين عامي 2021 و 2022.

كما أنها عضو في حزب المحافظين وعضوًا في البرلمان عن مدينة تشيتشيستر منذ عام 2017، وعينت وزيرة للتعليم من قبل رئيس الوزراء ريشي سوناك في 25 أكتوبر 2022.