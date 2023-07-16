أثيرت الصدمة بسبب فارق السعر لسيارة جيب لكزس الجديدة كليًا “فل أوبشن” في المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك الناشط بوسائل التواصل الاجتماعي عبدالله الفوزان، مقطع فيديو لسيارات جيب لكزس في أمريكا، موضحًا أسعارها: “جيب لكزس في امريكا فل المواصفات: السعر: 418,702.5 ريال، ضريبة: 62,805.3 ريال، جمرك: 24,075.365 ريال، شحن: 4000 ريال، والمجموع: 509,582.665 ريال”.

ونشر عبدالله الفوزان، قائمة بأسعار السيارة في المملكة والتي بلغت 687,000 ألف ريال، كما أضاف: “السيارات لا تختلف عن الخارج، صحيح الجمارك تعطيك تسعيرة ليس بناء على الفاتورة لكن دائماً التسعير منصفة بخبرة استيراد ٤ سيارات. تسعيرتها عادلة مااشوف فيها ظلم”، مختتمًا: “الضمان يوجود ضمان دولي، وتستطيع الاتفاق مع الوكيل لتمديد الضمان برسوم”.