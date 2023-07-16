في لافتة بريئة وجميلة من نوعها، قدّم رجل مسن نصيحة لسيدة تقود سيارتها بنفسها مؤكدًا لها أن ذلك أفضل من أن يقوم بتوصيلها رجل أجنبي .

وظهر المسن في مقطع فيديو وهو يحدث سيدة وينصحها بضرورة قيادة السيارة بنفسها قائلاً لها :” تسوقين أنتِ أحسن من أن يوصلك أجنبي، لا تدرين من هو ولا شلون أصله، سواقتك أنتِ أبرك من الأجنبي .”

لترد عليه السيدة قائلة:” أي والله أبرك وغير ذلك يخرب السيارة، الله يكثر من أمثالك يا خال .”

المسن الذي ظهر وهو ينصح السيدة مبرهنًا بذلك خوفه عليها من الأجنبي، اختتم حديثه داعيًا لسمو الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله والقيادة الرشيدة، على منحهم الحرية للمرأة بأن تقود سيارتها ولا تحتاج لسائق أو لرجل أجنبي .

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرًا ساميًا عام 1439هـ يقضي بالسماح بإصدار رخص قيادة للسيارات إلى النساء في المملكة، وذلك وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.