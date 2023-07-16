شاركت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، الجمهور مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، في أحدث إطلالة لها

وظهرت نور الغندور في الصور التي شاركتها وهي تستمتع بوقتها وإجازتها، وارتدت ملابس صيفية ألوانها مبهجة، ولفتت الأنظار إليها.

حيث جاءت الغندور مرتدية هوت شورت أبيض اللون ونسقت معه بلوزة صيفية باللون الكحلي، واعتمدت لبس الكاب على شعرها .

ومن الناحية الجمالية، طَبّقت نور الغندور ماكياجاً خفيفاً على وجهها حتى بَدَتَ وكأنّها لا تَضع شيئاً، وظهرت ملامحها الناعمة.

وانهالت تعليقات الجمهور على الغندور وانقسمت بين مجموعة معجبة بإطلالتها وأخرى يشبهونها بالأجانب وينتقدون لبسها، حيث جاء من بينهم شخص يقول : “ليش هيك صايرة باللبس مثل الأجانب .”