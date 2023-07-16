تمكن أطباء العيون في منطقة جازان من إجراء تدخل جراحي عاجل لطفلة أعيد لها النظر بفضل الله في عملية استغرقت ساعة ونصف تكللت بالنجاح.

وقالت الصحة في جازان، إن الفريق الطبي بجراحة العيون في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان تمكن من ترميم بؤبؤ العين لطفلة تبلغ من العمر 3 أعوام حيث حضرت لعيادة عيون الأطفال والحول إثر معاناتها من ضعف شديد في الرؤية، وبعد إجراء الكشف الطبي تبين وجود انغلاق شبه كلي في بؤبؤ العينين وعدم استجابة للتوسعة بالقطرات كليًا في العين اليسرى وجزئيًا في العين اليمنى ووجود ماء أبيض قاتم في العين اليمنى.

وأكد الفريق الطبي المعالج للحالة أنه تقرر إجراء عملية جراحية في العين اليمنى واليسرى تم خلالها توسعة البؤبؤ بالموسعات الميكانيكية وشفط الماء الأبيض وتنظيف الكيس الزجاجي وزراعة عدسة وترميم البؤبؤ لمنع انقباضه وعودته لوضعه السابق.

وأضاف: “أنه وبعد إجراء العملية الجراحية تحسن النظر وعادت الطفلة لممارسة حياتها الطبيعية بشكل جيد ولله الحمد حيث تمكنت من النظر بالشكل الطبيعي دون الحاجة لأي مساعدات كانت تعتمد عليها الطفلة في السابق.

يذكر أن مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان أجرى 1096 عملية جراحية للعيون خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 منها 988 جراحة اليوم الواحد عيون.