تمكن فريق وحدة الأشعة التداخلية بمجمع الملك عبدالله بجدة من إنهاء معاناة حاجّة هندية تبلغ من العمر 67 عاماً، حيث كانت تعاني من جلطة وريدية من مستوى الكاحل إلى مستوى أوردة الحوض الأيمن، و انتفاخ كامل في القدم مع عدم القدرة على المشي.

وأوضحت “الصحة” أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية و الكشف تبين وجود جلطة وريدية من مستوى الكاحل إلى مستوى أوردة الحوض الأيمن، و انسداد كامل في أوردة القدم اليمنى حتى الحوض، قرر بعدها الفريق الطبي تنويم المريضة و التنسيق مع فريق وحدة الأشعة التداخلية بشكل عاجل لدراسة الحالة ومعالجتها، ووضع الخطة العلاجية، لنقلها إلى غرف عمليات الأشعة لإجراء عملية باستخدام جهاز إزالة الجلطات تحت التخدير الموضعي والتهدئة الواعية.

وأشارت إلى أن العملية استغرقت نحو ساعتين تكللت – ولله الحمد – بالنجاح، تم فيها تركيب فلتر للوريد الأجوف السفلي لمنع انتقال الجلطات للرئة، و من ثم الدخول للوريد المتجلط في مستوى الكاحل و حقن مواد مذيبة للجلطات، و قد استخدمت أجهزة نوعية لمثل هذه الحالات والتي تعمل على سحب الجلطات بعد إذابتها و توسعة الأوردة بالبالون لإعادة جريان الدم.

وأضافت “بعد استقرار حالتها الصحية و عودة القدم إلى حالتها الطبيعية بدأت الحركة والمشي، وهي الآن تتمتع بصحة جيدة”.